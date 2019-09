Successo per la prima edizione di ‘Miss Tavullia in Moto 2019’: ora anche Tavullia ha la sua Miss

TAVULLIA – La seconda giornata di ‘Tavullia in Moto 2019’, giunta alla sua 6a edizione, si è aperta con la performance musicale del Dj Nick&Suti e l’intrattenimento della grintosa Monica Kiss, a seguire è partito alla grande il primo concorso di Miss Tavullia in Moto 2019 e Miss Teen Tavullia in Moto 2019 organizzato dal Comune di Tavullia Assessorato allo Sport e Turismo Patrizio Federici in collaborazione con l’associazione aTuttotondo, direttrice artistica Francesca Guidi, che ha condotto l’evento con un Partners speciale Anthony Peth direttamente da La7 ora approdato in RAI, il pubblico in delirio protagoniste le ragazze nella loro bellezza, per l’occasione accompagnate dalla limousine di Eurocrisci, due cavalieri d’eccezione le hanno accolte Andrea e Lorenzo.

Le teen come le aspiranti Miss si sono presentate al numeroso pubblico presente con un Outfit d’eccezione la canotta del team VR46 poi regalata a tutte le ragazze un ringraziamento speciale. Ritmo, divertimento e gag tra i due presentori durante la serata coinvolto anche il pubblico in una premiazione, le ragazze in Concorso erano 12 teen e 13 grandi 18/30 anni tanta suspance per le due vincitrici e le fasce sponsor, Giuria Stellare con il Presidente Carlo Pernat che ha regalato autografi e un momento particolare del suo libro Belìn che Paddock, la Sindaca di Tavullia Francesca Paolucci, Gianni Rolando emozionante ha spiegato il progetto IOR , Andrea Biancani, Ivan Cottini, Noa Planas, Claudio Sestili, Beppe Fortunato.

Ospiti della serata in canto la meravigliosa voce di Michela Pacassoni, Andrea Freedom Budassi, cantautore emergente, performance live del rapper Luca Neves Fat Negga accompagnato dalla splendida ballerina Hélène Mastroianni, Gmnall di Pesaro con una performance di Hip Hop e Ginnastica Ritmica a tema. In sfilata per le Big moda mare il Brand Acquadicocco presente il titolare Beppe Fortunato, Ottica Cardinale di Cattolica, moda giorno Boutique Emanuela di Mirjana Bilali Cattolica, moda sera Proposta Due di Donatella Carburi Montecchio.

Premia la Prima classificata con la fascia di Miss Teen Tavullia in Moto 2019 Noa Planas e la Sindaca di Tavullia Francesca Paolucci la bellissima Lucia Savini di Pesaro 17 anni studia moda, pratica danza aerea ed equitazione, si aggiudica il buono da 100 euro offerto da Pinocchio Moda Kids di Pesaro di Francesca Del oltre la fascia di Miss Grand International Italy che le dà diritto alla finale Regionale Marche del 2020 consegnata dal Patron Nazionale del Concorso Giuseppe Puzio accompagnato dalla Miss Nazionale in carica Mirea Sorrentino in partenza per la finale Mondiale del 25 Ottobre in Venezuela,lampada Wasosky by Mantra offerta da Fanluce di Giacomo Carbonari Fano.

Dopo l’ultima selezione in abiti da sera tra le sei ragazze rimaste a contendersi il titolo stravince Camilla Rupalti 19 anni di Pesaro amante degli animali in procinto di entrare all’università facoltà di psicologia,vince uno splendido weekend da sogno più spa per due persone offerto dall’agenzia EliKa Viaggi Srl di Katia Biondi Montecchio, prezioso gioiello punto luce offerto dalla Maison storica di San Marino Arzilli Gioielli di Marco Arzilli ora anche in centro storico a Pesaro, lampada Barrel by Mantra di Fanluce Fano di Giacomo Carbonari, book del noto fotografo di moda Marco Trionfetti, Fascia di Miss Grand International Italy che le dà diritto alla finale Regionale Marche del 2020.

Seconda classificata viene dalla Puglia Ilaria Pedone si aggiudica la telecamera Evo4ks+wi-fi Cinema Nilox Action Camera offerta da Trony Rio Salso Tavullia di Cecchini Loris, terza classificata Giulia Edera di Tavullia in regalo per lei un set prodotti per cura della bellezza offerto da Yves Rocher responsabile di zona Orlandini Elisa tutte e due le ragazze accederanno alla finale Regionale Marche del 2020 del Concorso Internazionale Miss Grand International Italy.

Sono state premiate anche Valeria Moli con la fascia Miss Acquadicocco con due set completi moda mare e si aggiudica anche la partecipazione al film “vite da clown” del regista Claudio Sestili nel cast attori del calibro di Stefano Fresi e Cosimo Misseri, Fascia Jaderparts Passion for excellence di Patrizia Frignani riceve profumo di Iader e una targa personalizzata. Altre fasce Miss Grand International Italy vanno a Naomi Romani, Ilaria Pedone, LIDIYA Kyrychenco, mission del Concorso STOP warm and Violence.

Super sorpresa nel gran finale con la torta logo dell’evento creato da Valentina Tentoni mentre la dolcezza realizzata per l’occasione da yuri Pasticceria di Tavullia accompagnata dalle bollicine Doc della cantina di Montecappone di Jesi di Gianluca Mirizzi. Le ragazze saranno ospiti nei prossimi giorni per un aperitivo presso la Bottega del Borgo di Filippo Paolini a Mombaroccio di Pesaro.