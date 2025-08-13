Successo di pubblico per gli appuntamenti del Rigoletto Audiotour a Macerata

MACERATA – Si sono conclusi con un grandissimo successo di pubblico e altrettanti attestati di apprezzamento gli appuntamenti del Rigoletto Audiotour, il progetto inserito all’interno della terza edizione di In Opera, appuntamento promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità con il patrocinio dell’Associazione Arena Sferisterio. Rigoletto Audiotour ha preso il via il 19 luglio e si è concluso il 10 agosto: una camminata gratuita e immersiva di 60 minuti ideata da Michele Pirani e Riccardo Tabilio e prodotta da Astrifiammante APS, realtà professionale di spettacolo dal vivo e divulgazione culturale.

L’esperienza, audioguidata e performativa, attraversa il centro storico di Macerata, dalla Loggia del Grano allo Sferisterio, fondendo drammaturgia originale, paesaggi sonori e narrazione emotiva. Il percorso interattivo rende l’opera di Verdi accessibile e coinvolgente anche a chi non la frequenta, proponendo un ascolto diretto, poetico e profondamente umano.

“Un appuntamento coinvolgente che ha fatto registrare un sold out dietro l’altro – ha commentato il vice sindaco e assessore alle Politiche Sociali Francesca D’Alessandro –. Con questa iniziativa abbiamo promosso uno strumento di inclusione a 360 gradi che ha visto coinvolte persone con disabilità, anziani e chi, per altri e vari motivi, non ha la possibilità di partecipare al Macerata Opera Festival. Con il Rigoletto Audiotour la città è diventata, inoltre, parte integrante della narrazione dell’opera lirica in uno spettacolo interattivo e coinvolgente di grande fascino e molto apprezzato. Il progetto va a implementare In Opera, una iniziativa che vede la cultura al servizio del sociale”.

“La pronta risposta del pubblico ha dimostrato la validità di una squadra vincente che mi auguro non cambierà negli anni a venire – ha aggiunto Pirani -. Parlo del sodalizio tra Astrifiammante, di cui sono presidente, l’assessorato alle politiche sociali della città di Macerata nella persona di Francesca D’Alessandro, e l’associazione Arena Sferisterio che ha patrocinato l’iniziativa sin dai suoi albori. La drammaturgia originale di Riccardo Tabilio, basata sul Rigoletto, ha reso fruibile il capolavoro verdiano anche per coloro che pensavano di non poter apprezzare il mondo del melodramma.

Un grazie al maestro Marco Vinco che ha dimostrato grande interesse ed entusiasmo per l’iniziativa tanto da esprimere l’intenzione di replicarla per la stagione 2026 per tutte le opere in cartellone, e alla sovrintendente Lucia Chiatti. Ultima, ma non per importanza, l’assemblea legislativa della regione Marche che ha concesso il patrocinio con compartecipazione riconoscendo il valore dell’iniziativa.”