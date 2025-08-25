“Street Food” dal 4 al 7 settembre a San Severino Marche

In Piazza del Popolo a San Severino arriva “Street Food”: quattro giorni tra gusto, musica e tanto divertimento
SAN SEVERINO MARCHE – Dal 4 al 7 settembre la Città di San Severino Marche saluterà un altro evento imperdibile del cartellone estivo: arriva “Street Food”, quattro giorni dedicati al gusto, alla musica e al divertimento, nella bellissima cornice di piazza del Popolo.
L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione comunale con l’obiettivo di celebrare le eccellenze del cibo di strada e creare un’atmosfera di festa per tutta la comunità, vedrà l’apertura di diversi stands ogni sera a partire dalle ore 19 con ingresso libero.
In più tanta musica per intrattenere il pubblico di ogni età:
giovedì 4 settembre si parte con l’energia dei “Terra Rossa” al ritmo scatenato della pizzica,
venerdì 5 settembre l’atmosfera si scalda con l’esibizione della “On the Radio Live Band”, sabato 6 settembre il palco accoglierà la “Fenek Band” e, a seguire, dj set con Rio Latino per ballare a suon di ritmi sudamericani.
Infine domenica 7 settembre chiusura in grande stile con “Cristiana & the Bad Boys” che farà risuonare la piazza con le note di play funky and soul music.