“StraSanSeverino”, il 4 luglio l’evento tra sport e solidarietà

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara a vivere un nuovo grande evento all’insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà con la prima edizione della “StraSanSeverino”, gara podistica competitiva in notturna, cui si assogia una passeggiata ludico – motoria, in programma per venerdì prossimo (4 luglio).

L’evento, organizzato dall’associazione Bike Zone con il patrocinio del Comune, promette di animare il centro storico con partenza da piazza del Popolo, punto di ritrovo per i partecipanti dalle ore 19. Lo start per la gara competitiva è previsto alle ore 21. Il percorso, interamente chiuso al traffico, si snoderà per le vie cittadine su una distanza di 3,4 chilometri da ripetere tre volte, per un totale di 10,2 km (Circuito Fidal). L’arrivo sarà, ovviamente, sempre in piazza del Popolo.

La corsa competitiva è aperta a tutti gli atleti maggiorenni in regola con il tesseramento Fidal tramite una società affiliata o convenzionata, o in possesso di RunCard Fidal (dai 20 anni in su e con certificato medico agonistico valido per l’atletica).

Accanto alla prova riservata agli specialisti, è prevista anche una gara non competitiva sullo stesso tracciato di 10,2 km, accessibile a coloro che abbiano compiuto 18 anni di età. L’iscrizione a questa modalità implica l’autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica, come previsto dalla normativa vigente.

Le iscrizioni per la gara competitiva sono possibili collegandosi ai siti htps://marche.fidal.it o www.mingrun.it, entro e non oltre le ore 24 di mercoledì 2 luglio. È inoltre possibile iscriversi presso la sede di Bike Zone, in via Leopardi. Il costo di iscrizione è di 12 euro, e include un ricco pacco gara con zaino e la medaglia “Finisher”.

L’associazione Bike Zone ha pensato anche a chi vuole partecipare in modo più rilassato e per una buona causa. È infatti organizzata una passeggiata ludico-motoria di 4 chilometri, aperta a persone di ogni età e capacità (i bambini sotto i 12 anni devono essere accompagnati da un adulto). Questa iniziativa ha un carattere benefico: la quota di partecipazione è di 5 euro e l’intero ricavato sarà devoluto alla Fondazione L’Anello della Vita per sostenere le attività dell’Hospice di San Severino. Per la passeggiata, le iscrizioni sono aperte il giorno stesso della manifestazione fino alle ore 20:45 o, nei giorni precedenti, presso la sede di Bike Zone.

Per garantire la sicurezza degli atleti e del pubblico durante l’evento la Polizia Locale ha emesso un’Ordinanza che prevede alcune disposizioni: dalle ore 16 sarà vietato il transito e la sosta in piazza del Popolo, dal civico 19 al civico 45 (area pedonale). Dalle ore 20, e fino al termine della manifestazione, saranno vietati il transito e la sosta in tutta piazza del Popolo e in via Ercole Rosa. Di conseguenza, sarà vietato il transito e la sosta (eccetto residenti) in via Garibaldi. Verrà inoltre istituito l’obbligo di proseguire diritto da via Massarelli a via Salimbeni e da via Collio a via Nazario Sauro.

Dalle ore 21 alle ore 22,30 (con possibili interruzioni a seconda delle indicazioni del personale addetto) sarà vietato il transito nelle seguenti vie: via Garibaldi, via Collio, viale Bigioli, via del Vallato, via Ponte Sant’Antonio, via Antolisei, via D’Alessandro, viale Eustachio, via San Sebastiano, piazzale Don Minzoni, via Matteotti, via Eustachio.

Dalle ore 19 e fino al termine della manifestazione sarà in vigore il divieto di sosta nelle seguenti vie del centro cittadino e del Rione di Contro (compresi i parcheggi che vi si immettono): via Garibaldi, viale Bigioli (da intersezione con viale Eustachio a intersezione con via del Vallato), via del Vallato, via Ponte S. Antonio, via Antolisei, via D’Alessandro, viale Eustachio, via San Sebastiano, via Matteotti, via Eustachio.

Il Comune ringrazia la cittadinanza per la collaborazione e la comprensione in vista di questo importante evento sportivo.

Per maggiori dettagli e per eventuali necessità, si invita a prendere contatto con il Comando di Polizia Loca