Soprintendenza Marche Sud, lettera di Fioravanti ai sindaci della provincia ascolana

Il sindaco ha già presentato la richiesta al ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini affinché Ascoli Piceno diventi sede di tale Soprintendenza

ASCOLI PICENO – «La città di Ascoli Piceno vuole ospitare la nuova Soprintendenza delle Marche Meridionali, auspico che sia garantita unità di intenti da parte di tutti i rappresentanti del nostro territorio». Così il sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, che ha inviato una lettera al presidente della Provincia Sergio Fabiani e a tutti i sindaci dei Comuni ascolani affinché venga data maggior forza e coesione alla richiesta presentata giorni fa al ministro per i Beni e le Attività Culturali Dario Franceschini.

«In qualità di sindaco del capoluogo, non appena ho appreso l’intenzione di istituire una Soprintendenza delle Marche Meridionali comprendenti le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, ho immediatamente inviato una lettera al ministro Franceschini chiedendo di individuare la città di Ascoli Piceno come sede di tale Soprintendenza. Come infatti ho già avuto modo di illustrare, le Cento Torri possono vantare uno straordinario tessuto artistico e culturale grazie a due teatri storici, Pinacoteca Civica, Forte Malatesta, musei, gallerie d’arte e tanti luoghi in cui poter ospitare incontri, convegni e seminari di tipo culturale.

La città di Ascoli ha inoltre una collocazione baricentrica rispetto ai territori colpiti dal sisma: un aspetto da non sottovalutare e che ben si confà con lo scopo – assolutamente condivisibile – di riservare, attraverso l’istituzione di una Soprintendenza Marche Sud, un’attenzione particolare alle zone martoriate dal terremoto. Per questo motivo – ha concluso il sindaco Marco Fioravanti – ho voluto scrivere a tutti i colleghi dei Comuni della nostro provincia e allo stesso Presidente Fabiani: auspico che anche da parte loro venga condivisa la volontà di insediare ad Ascoli Piceno la Soprintendenza Marche Sud, in modo che la richiesta proveniente da un territorio unito e compatto possa arrivare forte e chiara al ministro Franceschini e al Governo. Mi auguro inoltre che anche la Regione Marche, attraverso la vicepresidente – ascolana – Anna Casini, sostenga in maniera sinergica la nostra candidatura».