Marche, sicurezza stradale: 26 i progetti ammessi a finanziamento nel fermano

Lo ha comunicato l’assessore Baldelli che ha incontrato ieri i sindaci della provincia di Fermo; ai Comuni andrà un contributo complessivo di oltre 2 milioni di euro

FERMO – Grande interesse da parte dei sindaci per la campagna di investimenti attivata dall’assessore Baldelli a favore dei Comuni per aiutarli e rendere più sicure e agevoli le strade di loro competenza. Ieri mattina l’assessore, con delega alle Infrastrutture e ai Lavori pubblici, ha fatto tappa a Fermo, dopo avere incontrato nei giorni scorsi i primi cittadini dei Comuni delle province di Pesaro e Ancona. Nella sede della Provincia di Fermo, insieme alla presidente Moira Canigola e ai consiglieri regionali Putzu e Marinangeli, ha comunicato ai numerosi sindaci intervenuti i progetti che si sono aggiudicati gli oltre 11 milioni di euro dei bandi sulla sicurezza stradale.

“Mai la Regione aveva stanziato così tante risorse per sostenere i Comuni marchigiani nella messa in sicurezza e nel miglioramento della rete stradale comunale – ha spiegato l’assessore Baldelli -. Una pioggia di contributi assegnati con bandi, quindi nella massima trasparenza, in maniera capillare su tutto il territorio regionale e diffusa a tantissimi Comuni, ben 139 sono infatti complessivamente i beneficiari. Un’azione a sostegno dei Comuni mai elaborata prima. Gli 11 milioni assegnati dalla Regione attiveranno altre risorse, creando un indotto di oltre 19 milioni di euro. La Regione si dimostra ancora una volta dalla parte dei Comuni, dalla parte dei Cittadini”.

L’assessore Baldelli ha poi chiesto ai sindaci presenti di mettere a terra le risorse al più presto, velocizzando al massimo l’apertura dei cantieri: “Gli investimenti in infrastrutture sono lo strumento migliore per dare sostegno alle imprese provate da anni difficili e dunque per rilanciare l’economia del territorio. E lo sono in particolare quando gli investimenti, come in questo caso, sono diretti ad una maggiore sicurezza dei cittadini. Sicurezza è la parola d’ordine delle azioni messe in campo dal mio assessorato in questo primo anno di mandato, come dimostrano i contributi concessi alle imprese per la sistemazione delle strade interpoderali, i 5 milioni stanziati per il progetto ‘Ponti sicuri, i 6 milioni destinati all’installazione degli impianti di ventilazione meccanica nelle scuole e il finanziamento alle aziende ospedaliere per la rimozione dell’amianto dagli ospedali. E ‘sicurezza’ continuerà ad essere la parola d’ordine delle azioni che metteremo in campo in futuro”.

Nella provincia di Fermo sono 26 i progetti ammessi a finanziamento. I Comuni di Falerone (100mila euro), Montottone (87.500 euro), Monte Vidon Corrado (84mila euro) e Ponzano di Fermo (81.310 euro) riceveranno un contributo per la costruzione di marciapiedi e passaggi pedonali rialzati. Il Comune di Pedaso (100mila euro) per la creazione di una rotatoria all’intersezione tra la SS 16 e la SS 433. Il Comune di Smerillo (63mila euro) per l’adeguamento e la messa in sicurezza della viabilità in prossimità dell’ex stazione della Val di Tenna. Il Comune di Montelparo (68.950 euro) per l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada Crocifisso. Il Comune di Montefortino (37.849 euro) per l’attrezzaggio per biciclette dell’area di sosta Santa Lucia. Il Comune di Magliano di Tenna (64.400 euro) per la creazione di ciclostazioni ecosostenibili in via Roma e via delle Prese. I Comuni di Rapagnano (100mila euro), Massa Fermana (91mila euro), Montegiorgio (100mila euro), Monsampietro Morico (91mila euro), Monte Urano (98mila euro), Montappone (99.400 euro) e Monte Giberto (11.550 euro) per il rifacimento della pavimentazione, previa fresatura, di strade particolarmente dissestate. Hanno ottenuto un doppio finanzimento i Comuni di Fermo, Porto Sant’Elpidio, Monte Vidon Combatte, Campofilone e Altidona. Il Comune di Fermo ha ottenuto risorse per la realizzazione di un percorso ciclabile in via Falcone (100mila euro) e di un cicloparcheggio in via Verrazzano, in località Lido di Fermo (80mila euro). Il Comune di Porto Sant’Elpidio utilizzerà il primo finanziamento assegnato (100mila euro) per attivare un’operazione diffusa di rifacimento del manto di varie strade cittadine, per un investimento complessivo di un milione di euro, e il secondo finanziamento (80mila euro) per la realizzazione di un nodo intermodale provvisto di velostazione tra la stazione ferroviaria, il parcheggio pubblico e la Ciclovia Adriatica. Il Comune di Monte Vidon Combatte (81.510 euro) per la realizzazione di una pista ciclabile sul tracciato in disuso di una porzione della strada del Molino (81.510 euro) e l’attrezzaggio di un’area di sosta per le biciclette (20.500 euro). Il Comune di Campofilone per il rifacimento della pavimentazione, previa fresatura, di una strada dissestata (98mila euro) e una velostazione in prossimità di una fermata del trasporto pubblico locale (79.800 euro). Il Comune di Altidona per la creazione di una rotatoria all’intersezione tra via Colombo e via Vivaldi (72.218 euro) e la costruzione di una velostazione in piazza Verdi, a Marina di Altidona (61.600 euro).

“Complessivamente ammontano a 2.051.632 gli euro assegnati dalla Regione ai Comuni della provincia di Fermo, ai quali si aggiunge una compartecipazione dei Comuni di 2.049.491 euro. Quindi – ha concluso l’assessore Baldelli -, sono ben 4.101.123 gli euro che mettiamo in circolazione solo nella provincia di Fermo grazie a questi bandi, che renderanno le strade comunali più sicure e qualitativamente migliori anche ai fini commerciali e turistici”.