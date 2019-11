Serrapetrona, grande successo per Appassimenti aperti

La prima domenica ha fatto registrare circa 6000 presenze, con arrivi non solo dalle Marche ma anche da fuori regione

SERRAPETRONA (MC) – Ottima partenza per Appassimenti aperti, l’evento organizzato dall’Istituto Marchigiano di Tutela Vini (Imt) per valorizzare il vitigno Vernaccia nera. Tanti gli appassionati che, ieri, domenica 10 novembre, sin dalla mattina hanno affollato Serrapetrona, riempiendo la piazzetta del paese dove erano allestiti gli stand dei produttori pronti a far apprezzare le diverse qualità della Vernaccia di Serrapetrona docg e del Serrapetrona doc, mentre per tutto il pomeriggio le navette hanno accompagnato il pubblico alla scoperta degli appassimenti.

Una domenica che ha fatto registrare circa 6000 presenze, con arrivi non solo dalle Marche ma anche da fuori regione, in particolare da Lazio, Toscana, Umbria e Lombardia; un impegno importante a livello organizzativo da parte del Comune di Serrapetrona e della Pro Loco, con il supporto delle associazioni di volontariato, della Protezione civile e della Polizia locale, che hanno curato anche l’apertura degli spazi culturali per far vivere al meglio il borgo e il suo territorio.

Soddisfatti per questa bella partenza i produttori protagonisti di questa edizione: l’Azienda agricola Alberto Quacquarini, Cantine Fontezoppa, Terre di Serrapetrona, Podere sul lago e Vitivinicola Serboni. A loro il compito di accompagnare i visitatori che hanno potuto conoscere la storia di questa affascinante lavorazione e cogliere le mille sfumature del vitigno grazie alle degustazioni sia in piazza che in cantina.

L’apertura della manifestazione è stata anticipata il sabato dalla visita di un gruppo di Instagramers che hanno raccontato e condiviso la loro esperienza sulla piattaforma social, fermando con i loro scatti la bellezza suggestiva degli appassimenti.

La seconda giornata di Appassimenti aperti è in programma per domenica 17 novembre.