Senigallia, “Acqua – our water, our future”: da oggi riapre la mostra

SENIGALLIA – Alla luce del successo estivo della mostra Acqua – our water, our future alla Rocca Roveresca di Senigallia riapre dal 18 ottobre al 20 dicembre tutte le domeniche con tre visite animate alle 14.45 – 16.30 e 18.30.

Sarà così di nuovo possibile scrutare misteriosi abissi marini comprendere come si for- mano tornado di vapore acqueo e scoprire le opere Leonardo da Vinci e le ultime ricerche micropalstiche all’interno di un percorso a 360 gradi accattivante e curioso per andare alla scoperta dell’elemento che genera la vita sul pianeta Terra.

Acqua – our water, our future è un progetto dell’Associazione NEXT, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e la Direzione Regionale Musei Marche, con il contributo della Fondazione Cariverona e Vivaservizi e il supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Riusciamo a far continuare questo tipo di attività culturali in sicurezza in un autunno segnato dal Covid-19, esprimo un particolare ringraziamento a tutto lo staff della Rocca Roveresca che ospita ancora una volta questo importante progetto” commenta Mattia Crivellini responsabile del mostra e direttore di Fosforo: la festa della scienza.

La visita alla mostra è gratuita mentre l’entrata presso la Rocca Roveresca segue il nor- male biglietto di accesso. Per accedere alla mostra è obbligatoria la prenotazione presso il sito: prenotazioni.fosforoscienza.it