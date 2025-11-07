Ad Acqualagna la Scuola Nazionale di Formazione e Preparazione Sport Outdoor

Domenica 9 novembre presso l’Outdoor Sport Center Furlo, sede di Marche and Bike si terrà l’inaugurazione

ACQUALAGNA (PU) – Domenica 9 novembre alle ore 15, presso l’Outdoor Sport Center Furlo, sede di Marche and Bike, si terrà l’inaugurazione ufficiale della Scuola Nazionale di Formazione e Preparazione Sport Outdoor, un progetto innovativo che unisce sport, turismo, formazione e cultura con l’obiettivo di valorizzare il territorio marchigiano come punto di riferimento nazionale per le discipline outdoor.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra Marche and Bike e Outdoor Survival Academy, con il sostegno di CNS Libertas, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI. La nuova scuola sarà dedicata alla formazione di guide e istruttori nelle principali discipline outdoor, tra cui escursionismo, cicloturismo, trekking, survival e attività inclusive per persone con disabilità o esigenze speciali.

Durante l’evento interverranno rappresentanti istituzionali e del mondo dello sport: il sindaco Pier Luigi Grassi, Nicolò Pierini, consigliere regionale delle Marche e Giorgia Latini, vicepresidente della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione Camera Deputati, Fabio Caiazzo, consigliere d’Amministrazione di Sport e Salute S.p.A.

Nel corso dell’inaugurazione saranno illustrati i nuovi programmi di formazione per istruttori e operatori del turismo outdoor, con particolare attenzione ai temi dell’inclusività e della sicurezza in ambiente naturale. Un progetto che mira a far dialogare istituzioni, professionisti del settore e comunità locali, rafforzando la vocazione turistica e sportiva dell’intera area della Gola del Furlo, già riconosciuta come una delle più suggestive riserve naturali d’Italia.

“L’obiettivo è creare un polo di riferimento per la formazione e la crescita professionale nel mondo outdoor – spiegano i promotori – valorizzando le Marche come una palestra a cielo aperto dove sport, educazione ambientale e inclusione camminano insieme.”

Outdoor Sport Center Furlo – Sede Marche and Bike

Info: info@marcheandbike.it