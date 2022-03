Sant’Elpidio a Mare, l’11 marzo va in scena “Robin & Wagner”

Al Teatro Luigi Cicconi lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Gamba, con le performer e danzatrici Ilaria e Silvia Gattafoni

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – Venerdì 11 marzo 2022, alle ore 21.15, al Teatro Luigi Cicconi di Sant’Elpidio a Mare la Compagnia della Marca presenta “Robin & Wagner”,lo spettacolo scritto e diretto da Giacomo Gamba, con le performer e danzatrici Ilaria e Silvia Gattafoni. E’ un nuovo appuntamento della stagione promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche.

Due esseri completi d’istinto, cuore e cervello. Potremmo descriverli come due poveracci, ma dobbiamo riconoscere invece che Robin e Wagner sanno trasformare l’urgenza di sopravvivere in poesia, quasi come fosse un semplice gioco. L’urgenza di Robin e Wagner è istintiva, li spinge all’azione, ma con levità, ironia, dolcezza. Sentimenti che li rendono sorprendenti e affamati di vita. A proposito delle loro anime di quelle preferiamo non dire, poiché equivarrebbe a definirle dentro canoni prestabiliti e ristretti e questo non è possibile, per sacro rispetto del mito di Robin e Wagner. Così, dovremo accontentarci di scoprire qualche traccia dell’anima, dei nostri due, dentro la bufera degli accadimenti che rappresentano, nel loro fluire, il linguaggio più adatto a comprenderli.

Lo spettacolo è prodotto da Associazione Culturale Llum, Piccolo Teatro Libero, Centro Creazione Teatrale

Biglietteria del Teatro Cicconi (Corso Baccio 91, apertura dalle 18, tel. 320/8105996 e 0734/859110), nei punti vendita AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.

Informazioni anche presso Comune di Sant’Elpidio a Mare Ufficio Turistico 0734/8196407 e AMAT 071/2072439.

L’ingresso a teatro è consentito nel rispetto delle normative vigenti di sicurezza sanitaria con green pass rafforzato e mascherina Ffp2 indossata.