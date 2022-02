A Sant’Elpidio a Mare domani “Un pianeta ci vuole… C’è nessuno?”

Al Teatro Cicconi Ugo Dighero e Daniele Ronco protagonisti dello spettacolo che tocca i temi dell’ambiente con ironia e leggerezza

SANT’ELPIDIO A MARE (FM) – Martedì 8 febbraio 2022, alle ore 21.15, al Teatro Cicconi di Sant’Elpidio a Mare, andrà in scena lo spettacolo “Un pianeta ci vuole… C’è nessuno?” , unica data nelle Marche. Nel secondo appuntamento della stagione 2022, per i 150 anni del Teatro Cicconi, promossa da Comune e AMAT con il contributo di MiC e Regione Marche, saranno protagonisti Ugo Dighero e Daniele Ronco.

Prodotto da Mulino ad Arte (“Un teatro che pensa, progetta e produce green” recita il claim della compagnia) da un’idea di Daniele Ronco, con il testo firmato insieme a Ugo Dighero e Marco Melloni e messo in scena con la regia di Luigi Saravo, “Un pianeta ci vuole” tocca, con ironia e leggerezza, i temi, molto sentiti, della sostenibilità e dell’ambiente.

In una scena ridotta all’essenziale Pino, muratore che ama la vita senza farsi troppe domande, uomo semplice, curioso ed istintivo, è di continuo interrotto in situazioni di vita quotidiana da una voce fuori campo, un deus ex machina, che lo riprende per la sua condotta. Una voce che pian piano diventa corpo e che attraverso tre racconti riguardanti un futuro distopico mostra a Pino un’alternativa al suo modo di affrontare il presente.

Ugo Dighero, uno dei volti più amati dal pubblico teatrale e televisivo, e Daniele Ronco, inventore del Teatro a Pedali, insieme alimentano una potente energia creativa che usa il palcoscenico per ragionare sulle grandi sfide ambientali del nostro presente. In tre capitoli semplici istruzioni per migliorare la qualità di vita e contribuire consapevolmente a un rinnovamento che non può più aspettare. Alimentazione, trasporto, sovraffollamento: cardini per un futuro sostenibile. Ancora oggi si delega alla tecnologia la salvezza del Pianeta, nella speranza che questa possa eliminare le scorie e generare nuova energia da spendere per alimentare il processo di crescita a cui sembriamo destinati in eterno. Ma una vera rivoluzione green – oggi necessità e non più opzione – comincia dalla consapevolezza di quanto ogni nostro gesto si ripercuote sull’intero sistema.

La stagione del Cicconi prosegue poi il 25 febbraio con Stefano Massini in “Alfabeto delle emozioni”, venerdì 11 marzo con Ilaria e Silvia Gattafoni in “Robin & Wagner”, domenica 27 marzo (ore 21.15) con Marco Paolini in “Sani! Teatro fra parentesi”, venerdì 1 aprile con “Hamlet” interpretato da Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio. Il cartellone si chiude il 30 aprile, Giornata Internazionale del Jazz, con il concerto di Mafalda Minnozzi “Cinema City – Jazz scene from Italian Film”, in collaborazione con Syntonia e Sant’Elpidio Jazz Festival.

Biglietti per gli spettacoli alla Biglietteria del Teatro Cicconi (Corso Baccio 91, aperta il sabato dalle 18 alle 20 tel. 320/8105996 e 0734/859110), nei punti vendita AMAT/VivaTicket e online su vivaticket.com.

Informazioni anche presso Comune di Sant’Elpidio a Mare, Ufficio Turistico 0734/8196407 e AMAT 071/2072439.