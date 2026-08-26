San Severino, visita guidata in notturna al castello di Pitino

SAN SEVERINO MARCHE – Un’intrigante serata all’insegna della storia, dell’architettura medievale e dei paesaggi mozzafiato attende turisti e appassionati del territorio marchigiano: domenica prossima (30 agosto), alle ore 21, il castello di Pitino, una delle fortificazioni medievali più affascinanti e strategicamente rilevanti dell’area maceratese, apre le porte per una suggestiva visita guidata.

Situato su una collina a circa 600 metri di altitudine tra San Severino Marche e Treia, il vastello di Pitino vanta origini antichissime:

l’area era già abitata in epoca picena, come testimoniato dai ricchi reperti archeologici rinvenuti nelle necropoli circostanti. Riedificato nel XIII secolo come avamposto difensivo a guardia della valle del fiume Potenza, il castello conserva tuttora l’imponente torre maestra alta circa 23 metri, ampi tratti di cortine murarie con torrioni rompitratta, l’antica porta d’accesso e suggestivi edifici sacri incastonati all’interno del perimetro murario. Dalla sua posizione panoramica si gode una vista a 360 gradi che spazia dai monti Sibillini fino al mare Adriatico e al monte Conero.

La visita sarà condotta da Paola Pistoni, guida turistica abilitata della Regione Marche e del Ministero del Turismo, che accompagnerà i partecipanti alla scoperta delle vicende storiche, dei segreti architettonici e dei dettagli del sito.

Ritrovo davanti alla porta del castello, costo 5 euro a persona e gratuito per minori fino a 10 anni. La visita si terrà al raggiungimento di un numero minimo di 20 persone. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. È obbligatorio indossare calzature sportive adeguati a camminare su percorsi sterrati. Si consiglia di portare una piccola torcia o pila elettrica per la camminata notturna.

Info e prenotazioni obbligatorie al numero WhatsApp 338 8007012 (Paola).

Nella foto: il castello di Pitino