San Severino, via Massarelli e via San Biagio: domani limitazioni alla circolazione

SAN SEVERINO MARCHE – Per consentire il getto di calcestruzzo nei pressi di un cantiere edile di via Massarelli all’angolo con via di San Biagio domani (martedì 25 novembre) dalle ore 13,30 alle ore 18,30 via San Biagio, nel tratto compreso tra via Lazzarelli e via Massarelli, sarà vietata al transito e alla sosta.

Divieto di transito e sosta anche in via Massarelli nel tratto compreso tra l’intersezione con via Cesare Battisti e l’intersezione con via San Biagio. Inoltre in via Lazzarelli, all’altezza dell’intersezione con via San Biagio obbligo di proseguire dritto verso via Cesare Battisti.

L’ingresso al secondo tratto di via Massarelli aperto al transito potrà avvenire da via della Pitturetta, piazza Madonna dei Lumi, via Lazzarelli, via Indivini (eccetto mezzi con larghezza superiore a 2 metri).