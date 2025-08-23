San Severino, torna agibile un condominio in via Vittore Crivelli

SAN SEVERINO MARCHE – Un maxi condominio in via Vittore Crivelli, nel rione Settempeda di San Severino Marche, rinasce a nuova vita. A quasi nove anni dal terremoto che ha devastato il centro Italia, 13 famiglie residenti nel complesso condominiale di altrettante unità abitative possono finalmente fare ritorno nelle proprie case, completamente demolite e ricostruite.

L’intervento è stato reso possibile grazie a un contributo pubblico di oltre 5 milioni di euro, concesso dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche. La demolizione e la successiva ricostruzione rappresentano un passo fondamentale nel percorso di recupero e resilienza del territorio, un segno tangibile di ritorno alla normalità per una comunità profondamente colpita dal sisma del 2016.

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà ha revocato l’Ordinanza con la quale a suo tempo aveva dichiarato l’intero immobile non utilizzabile per motivi di sicurezza.