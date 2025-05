San Severino, torna agibile abitazione a Serralta

SAN SEVERINO MARCHE – Un’abitazione singola nella frazione di Serralta, dopo i lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura che hanno fatto seguito alle scosse del sisma del 2016, è tornata agibile nelle scorse ore.

Per la ricostruzione dell’edificio l’Usr della Regione Marche ha riconosciuto alla proprietà un contributo pubblico di 90mila euro.

L’immobile è stato dichiarato di nuovo agibile dal sindaco che ha revocato l’Ordinanza con la quale, in piena emergenza, ne aveva vietato l’uso per motivi di sicurezza.