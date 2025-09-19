San Severino, terremoto: torna agibile un’abitazione singola

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità per un’abitazione singola situata nella frazione di Rocchetta, a seguito del completamento dei lavori di ripristino e rafforzamento.
L’immobile, danneggiato dagli eventi sismici del 2016, è stato oggetto di un intervento di riparazione con rafforzamento localizzato della struttura. Le opere sono state finanziate grazie a un contributo pubblico di 103.000 euro, erogato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche (USR).
La revoca dell’Ordinanza, emessa a suo tempo per motivi di sicurezza ha fatto seguito alla dichiarazione di fine lavori presentata da un tecnico incaricato dalla proprietà.