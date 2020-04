San Severino, terremoto: torna agibile abitazione in località Pitino

SAN SEVERINO MARCHE – Ritorno alla normalità, dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016, per i residenti in un’abitazione su più livelli sita in località Pitino, nel Comune di San Severino Marche.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha infatti firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale, dopo il sisma, aveva dichiarato non utilizzabile l’immobile che, nel frattempo, è stato interessato da lavori di riparazione del danno e rafforzamento localizzato grazie a un finanziamento pubblico per un importo complessivo pari a 120mila euro.