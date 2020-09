San Severino, sistemazione marciapiede sul cavalcavia ferroviario

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha avviato i lavori di sistemazione e rifacimento del marciapiede sul cavalcavia tra la rotonda viale Mazzini e quella di via Varsavia. Le opere, che rientrano in una serie di interventi di miglioramento della sicurezza sia stradale che pedonale, sono state affidate all’impresa Mecella di Matelica.

La sistemazione del marciapiede in questione si ricollega ai cantieri chiusi nei mesi scorsi in viale Mazzini con il rifacimento di un lungo tratto sui due lati di strada nei pressi dell’edificio che ospita l’Unione Montana Potenza Esino Musone e in via San Michele nei pressi del cimitero urbano e degli ingressi al villaggio terremotati “Campagnano”.