San Severino, sisma: torna agibile un’abitazione a Borgo Monticole

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile un edificio in località Borgo Monticole. Dopo i lavori di riparazione del danno e rafforzamento locale l’edificio, una singola abitazione, potrà di nuovo essere utilizzato da una famiglia. Per le opere di recupero l’Ufficio speciale per la Ricostruzione ha concesso un finanziamento di 60mila euro.