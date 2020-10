San Severino, sisma: torna agibile un edificio in via Ponte Sant’Antonio

SAN SEVERINO MARCHE – Torna agibile un’altra abitazione nel Comune di San Severino Marche a quattro anni dalle scosse di terremoto del 2016. A seguito di lavori di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della struttura, il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva a suo tempo dichiarato non utilizzabile un edificio sito in via Ponte Sant’Antonio.

Per le opere di ricostruzione l’Usr ha riconosciuto alla proprietà un contributo pubblico di 70mila euro circa.