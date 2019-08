SAN SEVERINO MARCHE – Un’intera palazzina, sita in via Dante Alighieri a San Severino Marche, è tornata di nuovo agibile dopo le scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile lo stabile composto da cinque abitazioni. Per i lavori di riparazione del danno e miglioramento sismico erano stati stanziati complessivamente 325mila euro.