San Severino, sisma: torna agibile immobile in centro storico

SAN SEVERINO MARCHE – Ritorno alla normalità per altre due famiglie settempedane dopo la conclusione dei lavori di riparazione del danno e rafforzamento localizzato della struttura in un immobile ubicato all’angolo tra via Indivini e via San Rocco, in pieno centro storico.

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza con la quale aveva dichiarato non utilizzabile l’immobile a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016. Lo stabile, che potrà tornare ad essere abitato, è stato interessato da opere di ricostruzione per un importo complessivo che si aggira sui 55mila euro.