San Severino, sisma: torna agibile edificio in via Salimbeni

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità di un edificio sito in via Salimbeni, in pieno centro storico, dichiarato non utilizzabile a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016.

Al termine dei lavori di ristrutturazione edilizia e riparazione del danno, effettuati dai proprietari in autonomia con ricorso al cosiddetto “Sisma bonus”, lo stabile che risulta composto da quattro abitazioni e tre locali pertinenziali al piano terra, è tornato di nuovo utilizzabile.