San Severino, sisma: torna agibile un edificio bifamiliare

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità per un edificio bifamiliare situato in via Gentile da Fabriano.

L’immobile, gravemente danneggiato dagli eventi sismici, è stato interessato da lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico che ne hanno ripristinato la piena agibilità e sicurezza strutturale.

Per la realizzazione di queste importanti opere di ricostruzione l’Usr della Regione Marche ha concesso ai proprietari dell’edificio un contributo pubblico di 730mila euro.