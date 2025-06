Lutto in città per la morte dell’ex sindaco Adriano Vissani, fondatore e presidente dell’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, che ha guidato proficuamente per molti anni

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si stringe in un profondo lutto per la scomparsa del professor Adriano Vissani, già sindaco della comunità settempedana per due mandati tra gli anni Ottanta e Novanta. La notizia della sua morte ha destato grande commozione.

Il professor Adriano Vissani, che vrebbe compiuto 82 anni il prossimo 8 luglio, lascia la moglie, Maria Cristina Perticarari e i figli Valerio, Michele, Francesco e Giulio. Profondo il dolore che stanno vivendo anche il fratello Luciano e la sorella Anna, direttrice dell’Uteam con la quale Adriano era particolarmente legato.

Adriano Vissani era un bravissimo padre di famiglia. Un nucleo fatto di diversi figli e tanti parenti visto che il cognome Vissani è uno dei più diffusi a San Severino Marche. Nel 2021, per una curiosa coincidenza, molti si erano ritrovati per festeggiare insieme vari compleanni: gli 80 anni di Luciano, veterano del gruppo, i 70 di Anna e della professoressa Maria Cristina Perticarari, moglie di Adriano, i 50 di Lorenzo (figlio di Luciano), i 40 di Francesco (figlio di Adriano e Cristina) e, infine, i 10 di Luca e Davide, cugini fra loro e nipoti di Adriano e Cristina.

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, a nome personale e di tutta l’Amministrazione comunale, esprime il più sentito cordoglio e la vicinanza alla famiglia Vissani in questo momento di dolore: “Oggi San Severino Marche perde un uomo che ha dedicato gran parte della sua vita al servizio della comunità” – sottolinea il sindaco Piermattei, che aggiunge – Ricordiamo con affetto il professor Vissani come un sindaco attento e capace, profondamente legato alla sua città che ha saputo guidare con visione e impegno per due mandati, lasciando un segno indelebile nella storia recente di San Severino Marche. La sua malattia lo aveva provato ma la sua dedizione è sempre rimasta un esempio per tutti noi. Alla sua famiglia giungano le più sentite condoglianze e l’abbraccio di tutta l’Amministrazione comunale”.

Adriano Vissani è stato una figura di spicco per San Severino Marche, non solo per il suo ruolo di primo cittadino, ma anche per il suo impegno in ambito culturale e sociale. Era Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, onorificenza conferitagli il 27 dicembre 1992. Tra le sue iniziative più significative da sindaco, si ricorda la volontà di istituire il Premio Salimbeni e di dar vita a una collana di piccole pubblicazioni annuali dedicate al ricco patrimonio artistico della città, con l’obiettivo di farlo conoscere ai concittadini e ai settempedani lontani. Durante il suo mandato, San Severino Marche riaprì il teatro comunale Feronia dopo restauri durati 15 anni, era il 29 marzo 1985, ed ebbe anche il privilegio di ricevere la visita di Santa Teresa di Calcutta nel 1986.

Aveva fondato l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese

Adriano Vissani è stato l’ultimo presidente ma anche uno degli ideatori e fondatori dell’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, associazione sorta nel 1990 su sua iniziativa. Ha guidato l’Uteam per molti anni, contribuendo in modo significativo alla promozione di attività culturali, psicomotorie e laboratoriali per la terza età, come testimoniano i bilanci positivi degli anni accademici sotto la sua presidenza.

Gli altri soci fondatori furono: Mario Grifantini, don Giuseppe Bagazzoli, Antonella Capodimonte, don Nello Paina, il Rettore dell’Università degli Studi di Camerino e la Curia Vescovile di Camerino – San Severino Marche.

La prima sede dell’associazione era situata nei locali del seminario vescovile di San Severino Marche, oggi la sede è in via Salimbeni. Nel 1991, a seguito del fiorire di simili iniziative sul territorio marchigiano, l’allora Giunta Regionale, emanò appositamente la Legge Regionale 23/91 proprio per prevede piccoli aiuti alle Università della terza età.

L’associazione che non ha fini di lucro, ancora oggi è molto attiva e organizza studi, corsi teorici e pratici, in varie sedi che nel tempo si sono aggregate alla sede centrale e amministrativa di San Severino Marche. Ad oggi, oltre la sede centrale di San Severino Marche, sono sedi attive: Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fiuminata, Valfornace, Pieve Torina, Treia. Proprio nei giorni scorsi è stata festeggiata la chiusura dell’anno accademico 2024/2025, una cerimonia alla quale il presidente Vissani non ha potuto prendere parte per via della malattia che lo aveva colpito da mesi costringendolo, da ultimo, a un ricovero all’Hospice presso l’ospedale civile “Bartolomeo Eustachio” dove è deceduto la scorsa notte.

La Città di San Severino Marche gli sarà per sempre grata per la sua dedizione e il suo instancabile lavoro.