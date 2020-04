San Severino, dalla Color Glo sanificazione gratuita dei mezzi di servizio Polizia Locale

SAN SEVERINO MARCHE – Un piccolo grande gesto per chi è impegnato nella battaglia quotidiana contro il Coronavirus e assicura, col proprio lavoro quotidiano, la salute di tutti attraverso continui controlli sul territorio. Per questo la ditta Color Glo Macerata di Pampanini Luca, con sede in via Merloni a Gagliole, ha deciso di fare omaggio alla Polizia Locale del Comune di San Severino Marche della sanificazione gratuita dell’abitacolo dei mezzi di servizio.

Il gesto è stato particolarmente apprezzato dagli operatori che hanno voluto ringraziare attraverso il comandante, Marco Gatti, e l’assessore comunale alla Polizia Locale, Jacopo Orlandani.