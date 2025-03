A San Severino torna “Salute in cammino” il 29 marzo

SAN SEVERINO MARCHE – Sabato prossimo (29 marzo) torna l’appuntamento con “Salute in cammino”, iniziativa promossa dall’Unione sportiva Acli con la collaborazione con l’Asd La Torre Smeducci scacchi e con la Pro Loco di San Severino Marche.

Ritrovo in piazza Del Popolo, sotto il porticato del Palazzo Comunale, alle ore 15,30. Si proseguirà a piedi per visitare le torri urbane poi la basilica di San Lorenzo in Doliolo e ultima tappa al Museo degli orologi e degli strumenti scientifici.

Per informazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3404646801. La partecipazione è gratuita.