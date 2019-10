San Severino, Sagra della Porchetta: oggi e domani in piazza Del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – Per due giorni ,sabato 5 e domenica 6 ottobre, torna in piazza Del Popolo la Sagra della Porchetta, la sagra di tutte le sagre. L’iniziativa, proposta in città fin dai primi anni ’60, rappresenta un appuntamento irrinunciabile per tutti gli amanti della vera porchetta di qualità.

Per l’edizione 2019 saranno presenti i maestri porchettari: Nonno Berto gastronomia e macelleria, macelleria Agostino Matelica, macelleria Sandro Massi, macelleria Andrea Frelli, macelleria Fabrizio Fanelli, macelleria Maurizio Liberti, la Trasform Carni, il salumificio Eredi Bartolazzi Renzo e la macelleria Vitali di Belforte del Chienti.

Inoltre stand dedicati al cibo di qualità con la Bottega Biosana di Meri Busetti di San Severino Marche e la Selezione Tartufi di Sefro. Ci saranno anche la birra artigianale del birrificio Le Fate di Montemonaco e i dolci della Casa del Pane di San Severino Marche. Servizio bar a cura del Bar dei Giardini.

Apertura sabato (5 ottobre) alle ore 16. Alle ore 18 aperitivo in musica e poi, dalle ore 21, musica live by Strada Secondaria e, a seguire, dj set con Luca Moretti.

Domenica (6 ottobre) stand aperti da mattina a sera. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, si balla con la musica live di Notte Magica.

L’ingresso alla festa sarà gratuito e ci sarà spazio anche per i più piccoli con trenino, giostrina, trampolino e tiro a segno. Sarà possibile degustare anche in stand al chiuso.