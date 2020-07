SAN SEVERINO MARCHE – Dopo una modifica sperimentale durata alcuni mesi, e dettata dalla presenza di diversi cantieri della ricostruzione post terremoto in zona, è stata di nuovo ripristinata la viabilità in viale Europa a San Severino Marche dove è stata disposta anche una nuova regolamentazione della sosta. L’ultimo tratto di viale Europa non sarà più a senso unico ad uscire dall’incrocio con via Cancellotti anche se resta l’obbligo di svoltare a destra.