San Severino, Rione di Contro in festa dal 16 al 20 agosto

Le iniziative, le novità per grandi e piccoli

SAN SEVERINO MARCHE – Rione di Contro in festa, a San Severino Marche, da venerdì 16 a martedì 20 agosto. In programma stands gastronomici con menù di carne e pesce, serate danzanti, dirette radiofoniche, musica live, animazione per grandi e piccoli, gara di ruzzola e molto altro ancora. Tra le novità pista da ballo rinnovata e area bimbi parco giochi.

Programma

Venerdì 16 agosto, dalle ore 21, il nuovo show anni ’90 curato da inventori di divertimento con musica live, dj, animazione e tanti giochi e con diretta su Multiradio con Fabio Effe e Luca Eboli con la partecipazione di Trippadvisor.

Sabato 17, dalle ore 14 alle 19, gara di ruzzola in collaborazione con Sportiva Ruzzola Settempedana. Dalle ore 21 serata danzante con l’orchestra Max e Serena.

Domenica 18 agosto, alle ore 11,30, santa messa all’aperto in onore di Sant’Agostino, alle 16 animazione per bambini con Pimpi Pampi e alle ore 21 lo spettacolo di animazione con Cuore d’Italia band.

Lunedì 19 agosto, dalle ore 21, serata danzante con l’orchestra Roberto Carpineti.

Martedì 20 agosto Trinità Studio presenta Di Contro Trap Show con dj set e tanti protagonisti. Tutti i giorni menù di carne e pesce poi giochi popolari e pesca di beneficenza. In tutta l’area della festa wi-fi gratuito.

I festeggiamenti sono patrocinati dal Comune di San Severino Marche.