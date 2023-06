San Severino, ricostruzione: tornano agibili due edifici

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza con la quale, a seguito delle scosse di terremoto del 2016, aveva dichiarato non utilizzabile una casa vacanze sita in località Elcito, di proprietà della Curia camerte.

L’edificio, utilizzato da gruppi scout e famiglie per colonie e periodi di relax tra Elcito e Canfaito, torna ad essere utilizzabile dopo un intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico della struttura finanziato con un contributo pubblico di circa 700mila euro dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche.

NELLA FRAZIONE DI MARCIANO TORNA AGIBILE UN’ABITAZIONE

Ritorno alla normalità, dopo le scosse di terremoto del 2016, per i proprietari di un’abitazione nella frazione di Marciano. A seguito dei lavori di riparazione del danno con miglioramento sismico che hanno interessato la struttura, grazie anche a un contributo pubblico concesso dall’Usr della Regione Marche per un importo di circa 250 mila, anche i questo caso il sindaco Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza con la quale aveva dichiarato lo stabile non utilizzabile per i danni del sisma.