San Severino Marche, ricostruzione: tornano agibili due abitazioni

SAN SEVERINO MARCHE – Due abitazioni situate in via Don Luigi Orione a San Severino Marche sono state ufficialmente dichiarate nuovamente abitabili, a seguito della revoca dell’Ordinanza di inagibilità da parte del primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei.

L’edificio in questione, gravemente danneggiato dalle scosse di terremoto del 2016, ha potuto beneficiare di importanti interventi di riparazione con miglioramento sismico. Questi lavori sono stati resi possibili grazie a un significativo pubblico concesso dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, per un importo complessivo di oltre 500mila euro.

La revoca dell’Ordinanza di inagibilità è avvenuta dopo che il sindaco ha ricevuto la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà. Il provvedimento sindacale originario aveva dichiarato l’immobile non utilizzabile per ragioni di sicurezza a seguito degli eventi sismici.

Il ritorno all’agibilità di queste abitazioni rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di ricostruzione e ripresa del territorio settempedano post-sisma, restituendo ai proprietari la possibilità di tornare nelle proprie case in totale sicurezza.