A San Severino Marche ieri la Pedalata con Babbo Natale

SAN SEVERINO MARCHE – Pedalata con Babbo Natale per i soci e simpatizzanti del Pedale Settempedano, associazione sportiva dilettantistica presieduta dall’instancabile Maurizio Bordi.

Gli appassionati delle due ruote a pedali hanno animato la mattinata di Santo Stefano con una allegra e chiassosa stracittadina che, con partenza dallo studio comunale “Gualtiero Soverchia”, è arrivata nella bellissima piazza Del Popolo passando per alcune vie del centro urbano sempre sotto la supervisione della Polizia Locale che ha coordinato la sicurezza.

In piazza foto ricordo per tutti sotto l’albero di Natale dove i più piccoli si sono fatti immortalare con un cappellino rosso in testa emblema dello speciale raduno per le festività.

Presenti all’iniziativa anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e l’assessore alla Polizia Locale, Jacopo Orlandani.