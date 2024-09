Partita del cuore, modifiche alla viabilità a San Severino

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della iniziativa “Lo Sport… per Rinascere Insieme” e in particolare “La Partita del Cuore”, che si svolgerà oggi allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, la Polizia Locale del Comune di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza con la quale, dalle ore 17 alle ore 24 e comunque fino al termine della manifestazione, viene istituito il divieto di transito in via Galileo Galilei dall’intersezione con viale Mazzini all’intersezione con via Raffaello Sanzio.

Sono esclusi dal provvedimento i mezzi delle forze dell’ordine, i residenti, i veicoli autorizzati e i mezzi di soccorso.

Per il pubblico si consigliano i parcheggi davanti alla pista di pattinaggio di via Bramante, piazzale Grandinetti e piazzale don Minzoni nei pressi della stazione ferroviaria, via San Sebastiano.