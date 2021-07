San Severino, spettacolo Panariello: divieto uso bottiglie e bicchieri di vetro

SAN SEVERINO MARCHE – In vista dello spettacolo del comico Giorgio Panariello, in programma per domenica prossima (1 agosto) alle ore 21,30 in piazza Del Popolo, il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha emesso un’Ordinanza con la quale si vieta, dalle ore 19 del 1 agosto alle ore 1 del 2 agosto, la vendita per asporto di bevande in bottiglie e bicchieri di vetro da parte di tutti gli esercizi pubblici e commerciali

Inoltre sarà vietato introdurre e utilizzare, in piazza Del Popolo, bottiglie o altri contenitori in vetro. I titolari di esercizi pubblici e commerciali operanti su tutto il territorio comunale sono invitati ad esporre l’Ordinanza pubblicata sul sito istituzionale del Comune. L’inosservanza della stessa comporterà, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, l’applicazione di una sanzione fino a 500 euro.