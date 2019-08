San Severino, nuova area giochi per bambini a Cesolo

SAN SEVERINO MARCHE – Inaugurata la nuova area giochi protetta per bambini nella frazione di Cesolo. Al taglio del nastro, in occasione della festa della patrona Santa Margherita, hanno preso parte il sindaco, Rosa Piermattei, gli assessori Paolo Paoloni e Tarcisio Antognozzi, il consigliere Chiara Simoncini e i rappresentati del Comitato di frazione. A benedire la nuova area è intervenuto anche il cardinale Edoardo Menichelli.

La nuova area, ubicata nei pressi della chiesa lungo la strada provinciale per Cingoli, è stata allestita dal Comitato con alcuni giochi acquistati dal Comune che ha anche provveduto a fornire materiale per recintare la zona.