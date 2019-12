San Severino, Natale 2019: ecco gli eventi da non perdere

Il 7 dicembre cerimonia d’accensione della maxi installazione “Desidera”

SAN SEVERINO MARCHE – Spettacoli di luci e colori, visite alla Casa di Babbo Natale e all’Albero dei Desideri, visite ai monumenti cittadini, mercatini e concerti, degustazioni, sfilate, rappresentazioni teatrali, letture e presentazioni di libri, laboratori, brindisi e aperitivi, dirette radiofoniche, attrazioni per tutte le età e tanto altro ancora.

In attesa della grande cerimonia d’accensione della maxi installazione “Desidera per aspera ad astra. Attraverso le asperità, sino alle stelle”, prevista per sabato 7 dicembre alle ore 17, in piazza Del Popolo, la Città di San Severino Marche si prepara a salutare il Natale e il Capodanno con una serie infinita di iniziative.

Ad anticipare la grande festa d’apertura, venerdì 6 dicembre al teatro Feronia alle ore 21, sarà il concerto tributo a Chopin con l’Orchestra Filarmonica Marchigiana.

Dalle 15,30 di sabato 7 dicembre sarà anche possibile affidare il proprio desiderio alle stelle create dalle scuole della città, dal centro diurno socio educativo “Il Girasole” e dalla Casa di riposo “Lazzarelli”. Dopo il taglio del nastro, con il sindaco e le autorità, diretta radiofonica su Multiradio poi visite guidate alla città con partenza dal teatro Feronia. In via Gorgonero degustazione di tisane e incontro con lo spirito degli alberi presso Botteca Biosana.

Domenica 8 dicembre, dalle ore 9, il loggiato di piazza Del Popolo ospita il Mercatino artigianale di Natale a cura della Pro Loco. Alle ore 17 e alle ore 19 davanti al teatro Feronia “Modaperitivo”. Alle 17, sul palco di piazza, letture per bambini con l’autrice Margherita Buresta, alle 18 concerto di Nicole Marzaroli ed Emanuele Saltari diretti dalla maestra Tiziana Muzi. Dalle 15,30 in via Garibaldi “Natale al cioccolato”, merenda e giochi per i più piccoli. In viale Eustachio, dalle ore 17,30, La Casa di Babbo Natale e l’Albero dei Desideri.

Sabato 14 dicembre, alle ore 15, partenza del Trekking urbano organizzato dal Club Alpino Italiano con ritrovo presso la Pro Loco. Alle 16 SettempedAMO, visita guidata gratuita alla città con partenza dal Feronia insieme alle Guide delle Marche. Dalle 17, a palazzo Gentili, presentazione del romanzo “Una storia semplice, la saga dei Morando” di Carla Maria Russo, edizioni Piemme. Alle 18, in biblioteca, “Sveliamo le Carte” su San Severino Vescovo di Settempeda con Luca Maria Cristini. Alle 18,30 e alle 22,30 concerto Trio Glues Jazz in piazza mentre alle ore 19 ci sarà un dibattito con l’autrice Carla Maria Russo intervistata da Francesco Rapaccioni. Dalle 16 in via Gorgonero BBQ Sotto le Stelle.

Domenica 15 dicembre, alle 16, SettempedAMO, visita guidata gratuita alla città con partenza dal Feronia insieme alle Guide delle Marche mentre alle 18, alla biblioteca comunale, presentazione del libro “La Pipinara” di Egidio Pacella. Dalle ore 15 alle 17, a palazzo del vescovo, gli Addobbi con la pasta di sale, laboratorio per bambini e ragazzi con Shura Oyarce Yuzzelli. Nel piazzale della stazione, dalle ore 16, castagne e musica con l’Associazione Colleluce e l’Altra Nota. Alle 17, al teatro Italia, Movimondo Xmas Party, racconto fotografico dei viaggi più belli del 2019.

Dalle 17,30 in viale Eustachio “La Casa di Babbo Natale” e “L’Albero dei Desideri”. Per tutto il giorno in via Gorgonero degustazione di tisane.

Giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre, in viale Eustachio, dalle ore 17,30, “La Casa di Babbo Natale” e “L’Albero dei Desideri”.

Sabato 21 dicembre, in piazza Del Popolo, alle 16 SettempedAMO, visita guidata gratuita alla città con partenza dal Feronia insieme alle Guide delle Marche, alle 18 in biblioteca presentazione del libro “La Conquista dell’Infanzia” di Nicola Campagnoli. Sul palco di piazza Del Popolo “Dj Rotation” alle ore 18,30 e alle 22,30 e poi, alle ore 19, preview del Concerto di Natale dei Teatri di Sanseverino. Dalle ore 21,30 “Sfilata tra le stelle” con i commercianti di San Severino. Nel pomeriggio, dalle ore 16,30, in viale Eustachhio “Chorus Phoebi” mentre dalle 17,30 “La Casa di Babbo Natale” e “L’Albero dei Desideri”.

Dal 21 dicembre al 6 gennaio a Cesolo torna la Mostra itinerante dei presepi esterni, giunta alla ottava edizione.

Domenica 22 dicembre sul palco di piazza Del Popolo spettacolo di Natale “Casa della Danza”. Alle 18,30 e alle 22,30 “Back to Back” con dj Bmas 360° e Andrea Cioli. Alle 19 si va “Alla scoperta dei segreti” del teatro Feronia con Francesco Rapaccioni. In viale Eustachio, dalle ore 17,30, “La Casa di Babbo Natale” e “L’Albero dei Desideri”.

Martedì 24 dicembre, Vigilia di Natale, brindisi di mezzanotte e vin brulè in piazza Del Popolo con il gruppo Scout settempedano.

Sabato 28 dicembre, dalle ore 18,30 in piazza Del Popolo, preview del Concerto Gospel con i Teatri di Sanseverino poi domenica 29 dicembre, dalle 15 alle 17, “Decoriamo le nostre calze” a palazzo del vescovo con il laboratorio per bambini e ragazzi di Shura Oyarce Yuzzelli. Dalle 15 alle 18 laboratorio di “pizzica” salentina e danze del Mediterraneo con il maestro Beppe Loiacono. Alle 19, sul palco di piazza, preview del Concerto di Natale con i Teatri di Sanseverino.

Il 2019 si chiude in bellezza martedì 31 dicembre al palasport comunale “Albino Ciarapica” con “Capodanno Astra90”, organizzato da Comune, Pro Loco, Inventori di Divertimento e associazioni sportive settempedane.

Il nuovo anno, invece, sarà aperto sabato 4 gennaio al teatro Feronia con una preview del Concerto dell’Epifania dei Teatri di Sanseverino. Domenica 5 gennaio piazza Del Popolo ospita, dalle ore 15, il XMas Tour, visita guidata alla città mentre a palazzo del vescovo sarà realizzata la Scopa della Befana. Infine lunedì 6 gennaio 2020 tutti in piazza, dalle ore 16, perché “Arriva la Befana!”.

Tutti i sabati e tutte le domeniche, dalle ore 17 alle 19, davanti alla Pro Loco sarà a disposizione l’ “Ape calessino dei desideri”. Ogni giovedì, dalle ore 17,30, la biblioteca comunale ospita i “Racconti di stelle”, letture per bambini da 3 a 6 anni. Infine tante “Specialità stellari” da gustare nei bar, nelle gelaterie, nelle pasticcerie, nei ristoranti e nelle pizzerie settempedane.

Il calendario degli eventi di Natale è organizzato dal Comune di San Severino Marche in collaborazione con la Pro loco San Severino Marche.