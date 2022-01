San Severino, “Nascere con gioia”: incontro con la dietista Elisa Pelati

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi, giovedì 27 gennaio 2022, a partire dalle ore 21,15, sarà possibile seguire online sui canali social dell’associazione S.O.S. Salute e Famiglia (Facebook e YouTube), il terzo appuntamento del progetto “Nascere con gioia”, percorso di accompagnamento al parto attraverso tutte le tappe più importanti dalla gravidanza. L’incontro sarà tenuto dalla dottoressa Elisa Pelati, dietista, e moderato da Benedetta Petroselli, dottoranda Digital Humkanities.

La dottoressa Pelati aiuterà, attraverso consigli e suggerimenti, ad affrontare i mesi che separano dal periodo pre-concezionale, in cui è fondamentale avere una corretta alimentazione sia per la donna ma anche per l’uomo, fino alla gravidanza. Le scelte che si fanno in questo periodo, infatti, incidono molto anche sul nascituro. Ad esempio un corretto stile alimentare può ridurre gli esiti avversi. Durante la gravidanza, poi, è importante sapere come organizzare la propria alimentazione, adattando i fabbisogni nutrizionali in base al cambiamento del proprio corpo, cosa integrare, l’attività fisica che è importante mantenere. Infine, la dottoressa si concentrerà sul periodo dell’allattamento, importante sia per la mamma che per il bambino: per la mamma come anche giovamento fisico, per il bambino sia come nutrizione ma anche come apprendimento attraverso l’alimentazione della mamma.

Giovedì scorso, invece l’associazione ha ospitato la psicologa dott.ssa Malasisi Giuseppina, per affrontare l’aspetto psicologico di diventare mamma e papà, tra dubbi e timori.