San Severino Marche, Musei: ecco i nuovi orari estivi

SAN SEVERINO MARCHE – Fino al 15 settembre i musei della Città di San Severino Marche osserveranno i nuovi orari estivi con la chiusura di tutte le strutture il lunedì, salvo i festivi.

Il MARec, Museo dell’Arte Recuperata a palazzo Vescovile in via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì alla domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni e prenotazioni telefonare al numero 0733020237 oppure inviare una mail a beniculturali@arcidiocesicamerino.it

Il Museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al Monte, con la mostra “Morire a Septempeda tra i I e il III secolo d.C.”, saranno aperti dal martedì al giovedì dalle ore 16 alle 20, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.

Il Museo della guerra, a palazzo Servanzi Confidati di via Cesare Battisti, sarà aperto dal martedì al giovedì dalle ore 16 alle 17, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

Il MusET, Museo dell’elettricità e del territorio di viale Bigioli, sarà aperto su prenotazione dal martedì al sabato, domenica e festivi dalle ore 16 alle 19.

Per maggiori informazioni e per programmare visite guidate ci si può rivolgere alla Pro Loco, al numero di telefono 0733638414, oppure si può inviare una email a proloco.ssm@gmail.com