San Severino, modifiche alla circolazione in via San Paolo e in via San Pacifico

SAN SEVERINO MARCHE – Per lavori edili post sisma presso un edificio privato da domani (mercoledì 20 novembre) la circolazione veicolare in via San Paolo e in via San Pacifico subirà modifiche e limitazioni.

Lo prevede un’Ordinanza della Polizia Locale con la quale, dalle ore 8,30 del 20 novembre e fino alla fine dei lavori, viene istituito il restringimento di carreggiata in via San Paolo dal civico numero 3 al civico numero 1 insieme al divieto di accesso in via San Paolo dal civico numero 1 all’incrocio con via San Pacifico. In via San Pacifico, all’intersezione con via San Paolo, sarà obbligatorio proseguire dritto verso via del Muraglione o svoltare a destra in via Salimbeni.

L’Ordinanza prevede anche il restringimento di carreggiata in via San Pacifico, nel tratto tra il civico numero 2 e “Porta Romana” e via San Paolo, dove sarà istituito il senso unico alternato con precedenza ai veicoli in salita. Nei tratti interessati dalle modifiche verrà istituito il limite di velocità di 30 km/h. Il transito pedonale sarà garantito mediante appositi percorsi segnalati.