SAN SEVERINO MARCHE – Domani ,sabato 9 gennaio 2021, le bancarelle del tradizionale mercato settimanale del sabato ritornano in piazza Del Popolo, a San Severino Marche. Per gli ambulanti di generi alimentari e ortofrutticoli, i produttori agricoli assegnatari di posteggi in forma permanente e i partecipanti all’iniziativa “Campagna Amica” di Coldiretti il mercato si terrà invece, come sempre, in piazza del Mercato e nel parcheggio di San Domenico.