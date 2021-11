San Severino, “Mariposas 2.0”: il 27 novembre al teatro Feronia

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne domani, sabato 27 novembre 2021, i Teatri di Sanseverino ospitano, su iniziativa dell’associazione settempedana Help Sos Salute e Famiglia, la lettura scenica di voci di donne “Mariposas 2.0”, per la regia di Lucia De Luca.

L’appuntamento si terrà al teatro Feronia dove lo spettacolo debutterà con ingresso gratuito. Sul palco, alle ore 11 per i soli studenti delle scuole superiori e poi alle 21 per il pubblico tradizionale, Stefania Colotti, Paola Valenti, Silvia Mariani, Rita Fermani, Cettina Lovascio, Monica Marini, Claudio Porzi, Laura Silvetti, Lucia De Luca e Luca Bronzi presentano uno recital di prosa di impegno civile unico che vedrà protagonisti anche gli studenti dell’Istituto tecnico tecnologico statale “Eustachio Divini”. Parteciperanno anche le assistenti sociali Valeria Pasqualini ed Elisa Giusti e all’evento serale sarà ospite d’eccezione la criminologa Antonella Ciccarelli.

L’evento è patrocinato, tra gli altri, dal Comune di San Severino Marche e dall’Unione Montana Potenza Esino Musone.