SAN SEVERINO MARCHE – Per iniziativa della Vicaria di San Severino Marche domenica prossima (22 giugno), a partire dalle ore 18,30, verrà celebrata la festività del “Corpus Domini” con la tradizionale processione religiosa.

La stessadalla chiesa di San Domenico attraverserà il centro urbano percorrendo viale Bigioli, via Eustachio, piazza del Popolo, via Ercole Rosa per fare ritorno di nuovo a San Domenico.