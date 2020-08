San Severino Marche, gli eventi del 12 e 13 agosto 2020

Ferragosto ricco di eventi in piazza del Popolo e non solo: cinema, passeggiate, concerti, mercatini e anche il giardino all’aperto

SAN SEVERINO MARCHE (CH) – Ferragosto da vivere a San Severino Marche grazie a una serie di iniziative promosse dal Comune e dalla Pro Loco. Mercoledì 12 agosto anteprima di un nuovo tour per scoprire le bellezze settempedane tra arte, storia e tradizioni. L’iniziativa “Percorso fascinoso”, infatti, questa settimana doppia gli appuntamenti proponendo due date, quella di domani appunto e poi quella, come da calendario, di venerdì 14 agosto. Le passeggiate promosse dalla Pro Loco, con la collaborazione della sezione cittadina del Club Alpino Italiano e del Comune, andranno avanti per tutto il mese ogni venerdì con ritrovo sempre alle 17,30. E’ necessario prenotarsi al numero di telefono 0733638414.

Sempre il 12 agosto, ma in serata alle ore 21,30, si accendono poi le luci su di una nuova imperdibile esibizione live del San Severino Blues Marche Festival 2020 che porterà nel giardino di palazzo Servanzi lo straordinario Maurizio Matt accompagnato dai solisti della Adriatic Blues Connection. La serata, ad ingresso gratuito, è per un numero limitato di posti. Anche in questo caso prenotazioni in Pro Loco o al numero di telefono 0733638414.

La straordinaria cornice di piazza Del Popolo, che ospita fino a settembre il giardino all’aperto “Fiori, colori e profumi delle nostre tradizioni”, la sera del12 agosto ospiterà poi anche il mercatino serale del mercoledì “Una Piazza d’Altri Tempi” dedicato all’antiquariato, all’hobbistica e all’artigianato artistico. Una vetrina di richiamo per tanti appassionati ma anche per molte famiglie che tornerà ad essere riproposta anche mercoledì 19 e mercoledì 26 agosto. Domenica 30 agosto, quinta domenica del mese, l’iniziativa durerà invece per l’intera giornata.

Infine da segnalare un altro appuntamento per giovedì 13 agosto a partire dalle ore 21. Il giardino all’aperto di piazza Del Popolo ospiterà in questo caso l’evento “Musica d’Estate sotto il gelso” con i dj e le voci di Multiradio.

Nelle foto: il giardino all’aperto in piazza Del Popolo