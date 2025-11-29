San Severino Marche, “Rinascimento Marchigiano”: conferenza sul Crivelli ritrovato

Domani nel Palazzo Comunale il focus della conferenza sarà l’indagine storica e tecnica che ha fatto riscoprire il vero valore del “Secondo trittico di Valle Castellana” di Carlo Crivelli

SAN SEVERINO MARCHE – Un importante appuntamento culturale attende gli appassionati d’arte nell’ambito della mostra “Rinascimento Marchigiano. Opere restaurate dai luoghi del sisma lungo i cammini della fede” promossa da Anci Marche e dal Pio Sodalizio dei Piceni con la collaborazione del Comune di San Severino Marche e in programma, fino al 7 gennaio 2026, nella Galleria d’Arte Moderna e nelle sale del piano nobile del Palazzo Comunale, in piazza Del Popolo.

Domenica (30 novembre), a partire dalle ore 16,30, si terrà una conferenza di alto profilo dedicata a un’opera straordinaria: “Il secondo trittico di Valle Castellana di Carlo Crivelli: da ‘opera minore’ a capolavoro ritrovato”.

Il focus della conferenza sarà l’indagine storica e tecnica che ha portato alla riscoperta del vero valore del “Secondo trittico di Valle Castellana”. Inizialmente considerato un’opera minore dopo alcuni studi e un bell’intervento di restauro, il trittico ha visto confermare la sua attribuzione al maestro veneziano Carlo Crivelli (Venezia, 1430 circa – Ascoli Piceno, 1495 circa), uno degli artisti più influenti e originali del Rinascimento nell’area marchigiana.

Crivelli, noto per il suo stile inconfondibile caratterizzato da un forte linearismo, da una decorazione opulenta e da una intensa espressività delle figure, ha lasciato il segno soprattutto nelle Marche Meridionali, dove ha operato per gran parte della sua carriera. Il ritrovamento di un nuovo trittico pienamente autografo arricchisce in modo significativo il corpus delle sue opere e la comprensione della sua influenza artistica nella regione.

La giornata vedrà la partecipazione di esperti di fama. Dopo i saluti istituzionali alla presenza del sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, sono previsti gli interventi di Pierluigi Moriconi della Soprintendenza ABAP per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, e curatore della mostra “Rinascimento Marchigiano” insieme al professor Stefano Papetti, di Francesca Coltrinari dell’Università degli Studi di Macerata e del restauratore Michele Aureli.

L’incontro promette di offrire al pubblico una prospettiva approfondita sulle fasi del restauro e sull’analisi storico-artistica che ha elevato il trittico al rango di capolavoro ritrovato.

L’evento è promosso dalla Città di San Severino Marche in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata e le raccolte San Severino Musei.

La cittadinanza e gli operatori culturali sono invitati a partecipare per celebrare il recupero e la valorizzazione di un tassello fondamentale della storia dell’arte marchigiana.