San Severino Marche, dal 5 ottobre le attività di “Tutti al Centro”

SAN SEVERINO MARCHE – Riparte “Tutti al Centro”, lo spazio polifunzionale che l’Ambito Territoriale Sociale 17 presso l’Unione Montana Potenza Esino e Musone e il Comune di San Severino Marche hanno pensato e inaugurato per far incontrare i giovani e le famiglie.

La struttura di via Salimbeni, al civico numero 42, da sabato 5 ottobre ospiterà, tutti i sabato mattina alle ore 10, i laboratori espressivo e musicali con Celeste Carboni. L’offerta è rivolta ai bambini da 0 a 3 anni di età, dalle ore 10, e a quelli dai 3 ai 6 anni di età, a partire in questo caso alle ore 11.

“Tutti al Centro” aprirà poi nei pomeriggi di sabato, dalle ore 17, anche per ospitare le letture e i laboratori pratici “La notte e il buio”, per i bambini dai 3 anni, a cura di Irene Bakkum. Per informazioni e prenotazioni ci si può rivolgere al numero di telefono 34795836848.

Il progetto “Tutti al Centro” è finanziato con il fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e curato, in collaborazione tra loro, dall’Ambito Territoriale Sociale 17, dall’Unione Montana Potenza Esino Musone, dai Centri per le famiglie degli Ats 17 e Ats 18, dalla cooperativa Cooss, dall’associazione Scacco Matto, dalle realtà “C’era una volta” e “Con i bambini” e con il patrocinio della Città di San Severino Marche.

Dal 9 ottobre, inoltre, ogni mercoledì e venerdì pomeriggio, a partire dalle 16,30 e fino alle 18,30, attività, laboratori e letture per bambini, ragazzi e famiglie.

Lo spazio polifunzionale, infine, su prenotazione offre anche sostegno psicologico gratuito ai nuclei familiari in difficoltà.