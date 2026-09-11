San Severino Marche, il 20 settembre torna “Borghi Aperti”

SAN SEVERINO MARCHE – Ritorna l’appuntamento con “Borghi Aperti”, la rassegna promossa da Noimarche che punta a valorizzare le eccellenze, la storia e i paesaggi dei comuni dell’entroterra marchigiano.

Domenica 20 settembre la città di San Severino Marche ospiterà una speciale tappa intitolata “Armonie e benessere nel giardino storico”, un pomeriggio interamente dedicato alla serenità, alla creatività e alla riscoperta dei sensi con una vera e propria immersione nella natura.

Cornice dell’iniziativa sarà il suggestivo giardino storico monumentale “Giuseppe Coletti”, spazio verde cittadino che farà da sfondo a un percorso esperienziale tra suoni, movimento e manualità.

Questo il programma ufficiale: alle ore 16:30 ritrovo dei partecipanti presso l’ingresso principale del giardino. A seguire laboratorio pratico e attività di origami. Alle 18 sessione di yoga e vibrazioni delle campane tibetane, accompagnata dalla luce del tramonto. Aperitivo finale con momento conviviale e degustazione.

Tutte le attività di benessere e laboratorio sono completamente gratuite. Per l’aperitivo finale è previsto un contributo di 10 euro.

Per garantire la migliore organizzazione dell’evento si richiede la prenotazione entro venerdì 18 settembre presso la Pro Loco tel. 0733 638414 – email: proloco.ssm@gmail.com. Si raccomanda inoltre a tutti i partecipanti di portare con sé un tappetino da yoga oppure una coperta per poter svolgere comodamente le sessioni sul prato.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di San Severino Marche in collaborazione con la Pro Loco locale e il circuito Noimarche, rappresenta un’occasione preziosa per vivere il patrimonio culturale e ambientale cittadino attraverso una fruizione lenta, sostenibile e rigenerante.