San Severino, “LIDMO – Libertà di movimento”: le attività fino al 14 novembre 2021

SAN SEVERINO MARCHE – Si concluderanno il 14 novembre 2021 le attività del progetto “LIDMO – Libertà di movimento” realizzato dall’Unione Sportiva Acli Marche Aps.

L’iniziativa rientra nelle attività del bando del progetto “Marche_active@net – Al tempo del sisma” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

“Il fine dell’iniziativa – dice il presidente regionale dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps Giulio Lucidi – è quello di creare una serie di eventi ed attività ben strutturate, che permettano soprattutto alla popolazione anziana del territorio, di poter occupare il tanto tempo libero a disposizione”.

La partecipazione alle iniziative è gratuita, ed è riservata ai cittadini residenti in Castelraimondo, Esanatoglia, Fiuminata, Gagliole, Matelica, Pioraco, San Severino Marche e Sefro, ma occorre preiscriversi, chiamando il numero 3442229927 o inviando un sms.

“LIDMO – Libertà di movimento” è un progetto realizzato nel territorio dell’Ambito sociale territoriale XVII in collaborazione con A.S.D. Nordic Walking Green, A.S.D. Scacchi La Torre Smeducci, Avom Odv, Acli provinciali ed U.S. Acli provinciale di Macerata.

Le attività che si stanno svolgendo sono un corso gratuito on line di scacchi con lezioni tenute dagli istruttori federali Dante Guglielmi e Marco Pelagalli diffuso sul gruppo facebook “Libertà di movimento”.

Sempre sullo stesso gruppo è possibile seguire “Allenamente”, esercizi per la memoria e l’attenzione a cura di Sabrina Monachesi (psicologa, psicoterapeuta, riabilitatrice neuropsicologica). Le lezioni di scacchi ed il corso “Allenamente” sono già disponibili e possono essere seguiti in sequenza anche se sono già iniziate.

Oltre all’attività di allenamento mentale sono stati allestiti vari appuntamenti di promozione dell’attività fisica che si sono svolti a Pioraco (a cui è stata abbinata la visita al polo museale), a San Severino (dove è stato svolto anche un corso di Nordic Walking) e a Esanatoglia.