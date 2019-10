San Severino, letture in musica per bambini e genitori

Alla vigilia di Ognissanti appuntamento a Palazzo Vescovile con i volontari di “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”

SAN SEVERINO MARCHE – Vigilia di Ognissanti con le storie e la musica nel cuore grazie ai volontari di “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” che per domani pomeriggio ,giovedì 31 ottobre, hanno organizzato, a partire dalle ore 17,30 nel palazzo Vescovile, in via Cesare Battisti, una lettura in musica per bambini, bambine e genitori. Si leggeranno storie di paura accompagnate dalla musica della Danza Macabra di Camille Saint-Saens.

La notte di Ognissanti accadono fatti misteriosi, vengono fuori storie di scheletri e fantasmi ma si può anche trovare l’antidoto giusto che sta nell’inno del coraggio trasmesso da buona letture.

L’ingresso all’iniziativa è gratuito.