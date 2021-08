San Severino, impianti di ventilazione meccanica nelle scuole

Si stanno installando 24 macchine per il trattamento e il ricircolo dell’aria nelle aule scolastiche dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”

SAN SEVERINO MARCHE – Aria nuova nelle aule scolastiche dell’Istituto comprensivo “P. Tacchi Venturi”, sia nella sede centrale di viale Bigioli che nel plesso dell’Infanzia di Cesolo.

Il Comune di San Severino Marche ha partecipato all’avviso pubblico della Regione grazie al quale, a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati previsti interventi straordinari per lo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche attraverso l’installazione di impianti di ventilazione meccanica.

Nelle due scuole si sta provvedendo all’installazione di ben 24 macchine per il trattamento e il ricircolo dell’aria: 21 macchinari entreranno in funzione nella sede centrale e altri 3 nella sede di Cesolo al suono della prima campanella del nuovo anno scolastico.

La spesa complessivamente dell’intervento, interamente finanziato dal bando regionale, si aggira sui 100mila euro.